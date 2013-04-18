国际油市：布兰特原油持稳于98美元附近脱离九个月低点，但需求担忧仍存

美国原油期货 上涨0.13美元至每桶86.81美元，稍早时曾下跌超过1美元触及85.61的低位。

“在本周稍早时的疲弱数据之后，市场现在正进行调整。目前我们见到价格朝供应前景增加的方向调整，”CMC Markets分析师Ric Spooner在评论盘中稍早价格下跌时说。

“例如昨天晚上的报告，美国国内的供应增加，但是需求整体而言也仅是持平，当你在商品市场遭遇过剩或者有过剩之虞的情况时，常常会大大影响到价格。”

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周意外下滑，因进口大跌，不过俄克拉荷马州库欣的原油库存跳增。

油价也受到欧元区政治不确定性的风险所压抑。意大利国会周四将开始进行新任总统人选的表决，这是解决该国2月选后政治僵局并展开财政改革的重要步骤。

中国3月表观石油需求降至七个月最低，引发复苏需求可能不如预期的疑虑。(完)

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