《市场聚焦》金价狂跌折射全球经济复苏之路崎岖

作者 钟华

路透北京4月19日 - 塞浦路斯一个小小沽金事件，却引发全球金价史无前例地暴跌，并撼动全球主要大宗商品市场本周再次急挫，包括道琼斯工业指数 在内的全球主要股指亦掉头向下，这折射出全球经济的复苏道路并非坦途。

塞浦路斯最近为满足纾困资金需求，计划沽金筹资4亿欧元。国际金价 随之从上周四1,560美元/盎司开始一路狂跌，一度下降15%至1,321美元的低位。跌幅之大，史上罕见。

塞国沽金事件的冲击，远大于法国2009年上半年抛售17.4吨黄金，当时金价还呈升势。市场忧虑其他债台高筑国家亦可能加入沽金之列，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD减持黄金，以及法国兴业银行 等国际大行此前纷纷调降金价预估，均令市场预期黯淡，加剧了塞国沽金事件冲击力。

本轮金价暴跌，美元指数表现为滞后变量，其他除日本国债市场异动外，近期基本面横截面因素，似乎很难获得令人信服的支撑，显然也不适宜危机、投机和一般情绪与泡沫等定价模型；但若将时间周期稍拉长就不难发现，当前金价走势，并非完全特立独行，只不过是全球大宗商品市场此前连续走跌的一个缩影。

自今年高点以来，上期所主力9月期胶 已下跌逾30%、TOCOM-9月橡胶期货 跌逾26%、布伦特原油 跌逾18%、LME三个月期铜 跌逾16%，就连上海螺纹钢期货 也跌近16%。本轮金价之跌幅，不过仅超过铝和锌两个品种的相应跌幅。

当然，今年来的金价跌幅已达到20%，而暴跌后的当前金价还难说已完全见底。技术上看，如果以2008年触底水平作为标准，当前金价面临的下一个61.8%斐波纳契回撤理论支持面为1,150美元。而全球通胀迟迟未到，投资不能赚息，也消弱了黄金魅力。

金价的当前跌幅，已远超同为贵金属家族的现货银 、现货铂金 等品种，还令美国布伦特原油 、LME三个月期铜 、三个月期铝 、以及橡胶 等品种纷纷快跌。除部分农产品外，整个全球大宗商品市场都似有摇摇欲坠之感。

受金价下跌的市场联动效应推动，包括美国股市在内的全球主要股指也纷纷开始下挫，道琼斯工业指数下跌超过260点，避险情绪增加，被喻为恐慌指数的标普500波动率指数 还一度从12点飙升至逾17点。

不仅如此，欧洲、美国和中国等主要经济体的10年期国债收益率和斜率均出现大幅下滑，甚至日本整体收益率亦展现扁平化趋势，这暗示出全球经济在微弱的补库存之后，短期增长动能再度弱化。

总体看，以商品价格指数 为代表的商品市场自去年三季度末以来，整体处于持续低迷中，这表明全球经济仍处于产能相对过剩之中，去产能化问题将使得全球经济在复苏道路上不会一帆风顺。

中美最新经济数据对此就有所佐证。美国3月ISM制造业指数和非农就业数据低于预期，零售销售亦较前月意外下跌0.4%，后期政府支出大幅削减，势必增加经济复苏的不确定性；中国一季度GDP同比增速降至7.7%，而抑制房地产需求的“国五条”与防范地方政府性债务、信贷和影子银行等风险新规影响，则可能会抑制投资扩张，增添经济变数。

本周二，国际货币基金组织(IMF)将2013年全球经济增长率的预测下调0.2个百分点，至3.3%。其中尤以欧洲仍身陷衰退之中，塞浦路斯救援行动一片混乱，意大利政治僵局也尚未打破。

不过，全球经济整体来看，仍还处在复苏通道之中。美国家庭消费数据、产业结构调整，以及建筑许可和房屋开工扩张都表明房地产市场持续恢复；最近2018年前到期的美国Tips债券收益率迅速拉升，暗示未来通胀存在上升可能。

就中国来看，尽管一季度经济增长显出疲态，但国务院周三召开的常务会议表示将保持合理投资规模，加强道路等基建与环保等投资建设，而未来财政支出扩张效应等诸多因素，可能给经济正面支撑。当然，这种增强动能，以及未来潜在通胀压力，还有待评估。

需要关注的是，尽管全球并没有出现明显的通胀压力，但全球竞相扩张的量化宽松政策，不排除未来会给个别经济体带来通胀攀升压力，而增长则相对不济。巴西央行本周三就采取近两年来首次升息，至7.5%水平，以对抗本国物价大涨。