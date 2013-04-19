《市场聚焦》金价狂跌折射全球经济复苏之路崎岖

标题新闻：俄罗斯外长称，希望美国对叙利亚发动的导弹袭击不会无可挽回的损害俄美两国关系
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作者 钟华
路透北京4月19日 - 塞浦路斯一个小小沽金事件，却引发全球金价史无前例地暴跌，并撼动全球主要大宗商品市场本周再次急挫，包括道琼斯工业指数 在内的全球主要股指亦掉头向下，这折射出全球经济的复苏道路并非坦途。
塞浦路斯最近为满足纾困资金需求，计划沽金筹资4亿欧元。国际金价 随之从上周四1,560美元/盎司开始一路狂跌，一度下降15%至1,321美元的低位。跌幅之大，史上罕见。
塞国沽金事件的冲击，远大于法国2009年上半年抛售17.4吨黄金，当时金价还呈升势。市场忧虑其他债台高筑国家亦可能加入沽金之列，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD减持黄金，以及法国兴业银行 等国际大行此前纷纷调降金价预估，均令市场预期黯淡，加剧了塞国沽金事件冲击力。
本轮金价暴跌，美元指数表现为滞后变量，其他除日本国债市场异动外，近期基本面横截面因素，似乎很难获得令人信服的支撑，显然也不适宜危机、投机和一般情绪与泡沫等定价模型；但若将时间周期稍拉长就不难发现，当前金价走势，并非完全特立独行，只不过是全球大宗商品市场此前连续走跌的一个缩影。
自今年高点以来，上期所主力9月期胶 已下跌逾30%、TOCOM-9月橡胶期货 跌逾26%、布伦特原油 跌逾18%、LME三个月期铜 跌逾16%，就连上海螺纹钢期货 也跌近16%。本轮金价之跌幅，不过仅超过铝和锌两个品种的相应跌幅。
当然，今年来的金价跌幅已达到20%，而暴跌后的当前金价还难说已完全见底。技术上看，如果以2008年触底水平作为标准，当前金价面临的下一个61.8%斐波纳契回撤理论支持面为1,150美元。而全球通胀迟迟未到，投资不能赚息，也消弱了黄金魅力。
金价的当前跌幅，已远超同为贵金属家族的现货银 、现货铂金 等品种，还令美国布伦特原油 、LME三个月期铜 、三个月期铝 、以及橡胶 等品种纷纷快跌。除部分农产品外，整个全球大宗商品市场都似有摇摇欲坠之感。
受金价下跌的市场联动效应推动，包括美国股市在内的全球主要股指也纷纷开始下挫，道琼斯工业指数下跌超过260点，避险情绪增加，被喻为恐慌指数的标普500波动率指数 还一度从12点飙升至逾17点。
不仅如此，欧洲、美国和中国等主要经济体的10年期国债收益率和斜率均出现大幅下滑，甚至日本整体收益率亦展现扁平化趋势，这暗示出全球经济在微弱的补库存之后，短期增长动能再度弱化。
总体看，以商品价格指数 为代表的商品市场自去年三季度末以来，整体处于持续低迷中，这表明全球经济仍处于产能相对过剩之中，去产能化问题将使得全球经济在复苏道路上不会一帆风顺。
中美最新经济数据对此就有所佐证。美国3月ISM制造业指数和非农就业数据低于预期，零售销售亦较前月意外下跌0.4%，后期政府支出大幅削减，势必增加经济复苏的不确定性；中国一季度GDP同比增速降至7.7%，而抑制房地产需求的“国五条”与防范地方政府性债务、信贷和影子银行等风险新规影响，则可能会抑制投资扩张，增添经济变数。
本周二，国际货币基金组织(IMF)将2013年全球经济增长率的预测下调0.2个百分点，至3.3%。其中尤以欧洲仍身陷衰退之中，塞浦路斯救援行动一片混乱，意大利政治僵局也尚未打破。
不过，全球经济整体来看，仍还处在复苏通道之中。美国家庭消费数据、产业结构调整，以及建筑许可和房屋开工扩张都表明房地产市场持续恢复；最近2018年前到期的美国Tips债券收益率迅速拉升，暗示未来通胀存在上升可能。
就中国来看，尽管一季度经济增长显出疲态，但国务院周三召开的常务会议表示将保持合理投资规模，加强道路等基建与环保等投资建设，而未来财政支出扩张效应等诸多因素，可能给经济正面支撑。当然，这种增强动能，以及未来潜在通胀压力，还有待评估。
需要关注的是，尽管全球并没有出现明显的通胀压力，但全球竞相扩张的量化宽松政策，不排除未来会给个别经济体带来通胀攀升压力，而增长则相对不济。巴西央行本周三就采取近两年来首次升息，至7.5%水平，以对抗本国物价大涨。
巴西近月来通胀率不断攀升，3月达到6.59%，超过官方目标区间上限，引发民众的不满，并威胁到巴西已然疲弱的经济复苏。(完) (审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。