中国期市：沪铜跌停引领工业品期货重挫，因外盘大跌和去杠杆化忧虑

路透北京4月18日 - 中国期货市场主要工业品种周四早盘全线大跌，期铜和橡胶双双触及跌停。分析师表示，除了受隔夜外盘基本金属和原油大跌影响外，对中国经济数据疲弱和国内外去杠杆化冲击的担忧，亦令市场承压。

沪铜主力1308合约 下跌4%,至每吨50,530元的跌停水准，盘中仅短暂打开跌停。沪锌 跌幅亦超2%，1307合约早盘收于每吨14,285元，盘中下探14,025元，考验14,000整数关口。

此前伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 创2011年10月20日以来最低。布兰特 和美国原油期货 周三双双下跌逾2%，受到全球石油需求的疑虑拖累。

“整个商品市场今天的大跌并没未受到某个具体危机事件的影响，这波下跌除了有全球市场下跌的背景外，也可能和市场担心的国内去杠杆化迹象有关，”中粮期货工业品部总监梁丽娟表示。

她指出，近期中国金融监管部门对固定收益和银行业的监管力度加强，加重了市场对国内去杠杆化方面的担忧。

中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光。而中国银监会亦对要求大中型商业银行上报同业大额风险敞口情况。

**橡胶跌穿万九大关**

除基本金属外，能源化工类品种亦表现疲弱。其中上海期胶1309合约 早盘一度跌停，击穿19,000点大关。随后在国内股市反弹的带动下扳回部分跌幅，早盘收报每吨18,800元。作为市场普遍认同的“风向标”式品种，橡胶期价已较2月初的27,500元上方下跌逾30%。

“橡胶是近几日空头主力重点攻击的品种，”东吴期货研究所的工业品主管权姝文表示，”这受到国内宏观数据疲弱和橡胶下游需求不旺的共振影响，但随着价格的大跌，预计近期会出现下游轮胎企业的备货需求。”

“估计本周稍后工业品会有一波超跌反弹行情，但整体市场此轮的调整还未结束，中长期还是保持偏空思路，”她表示。