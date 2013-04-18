突发事件：美国德州一化肥厂周三晚发生大爆炸，数百人受伤

Hillcrest执行长Glenn Robinson对美国有线电视网(CNN)表示，医院里挤满病患，“从骨伤到失血过多的病人都有。”

德州州长培瑞发布声明表示，州政府“已动用全州物资协助地方官员”处理此次事件。

一名白宫官员表示，奥巴马政府已掌握事况，并透过联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency)留意州政府与地方政府的应对。

两天后正值德州韦科市大卫教派(Branch Davidian)火灾案发生20年，当时David Koresh及其教众的居所起火，结束了联邦探员的包围行动。

该案导致约82名教众和四名联邦探员丧生。(完)