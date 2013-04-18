突发事件：美国德州一化肥厂周三晚发生大爆炸，数百人受伤

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
Hillcrest执行长Glenn Robinson对美国有线电视网(CNN)表示，医院里挤满病患，“从骨伤到失血过多的病人都有。”
德州州长培瑞发布声明表示，州政府“已动用全州物资协助地方官员”处理此次事件。
一名白宫官员表示，奥巴马政府已掌握事况，并透过联邦紧急管理局(Federal Emergency Management Agency)留意州政府与地方政府的应对。
两天后正值德州韦科市大卫教派(Branch Davidian)火灾案发生20年，当时David Koresh及其教众的居所起火，结束了联邦探员的包围行动。
该案导致约82名教众和四名联邦探员丧生。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译/审校 隋芬/程琳/沈以文/高琦)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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