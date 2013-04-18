更新版 1-中国数据：3月FDI同比续增，全年消费品零售总额增速料“前低后高”

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路透北京4月18日 - 中国利用外资保持稳定增长势头，3月FDI连续第二个月同比增长。商务部表示，更看重利用外资水平是否得到提升，而非实际金额的高低。而因外需不振、成本上升、贸易环境不佳等影响出口稳定的因素还存在，外贸形势不容乐观。

商务部发言人沈丹阳周四在例行新闻发布会上并称，仍看好中国消费市场前景，今年社会消费品零售总额增速预计“前低后高”，三四季度可能回升，全年可望实现14.5%的预期增长目标。

“全球范围内比较，中国利用外资的形势还是好的，是一种稳定的增长。”他称。

商务部今日公布，中国3月全国实际使用外资(FDI)金额124.21亿美元，同比增长5.65%，为连续第二个月同比上升。此前受全球经济不景气影响，曾连续八个月呈现负增长。

沈丹阳表示，对于利用外资形势，更看重的是中国利用外资水平是否得到提升，而不仅仅看实际到资金额是增长还是下降。

在谈到中国外贸形势时，他指出，稳外贸政策的成效继续显现，一季度出口延续了去年年底以来的企稳回升势头。但外需不振、成本上升、贸易环境不佳等影响出口稳定的因素还存在，所以形势还不容乐观。

“今后一段时间外需不稳定、订单短期化的现象还会存在，并且因此增加月度出口数据大幅波动的可能性。”沈丹阳说。

中国一季度经济增速7.7%逊于市场预期，而同期贸易数据亮丽异常也引发质疑声音：一季度出口增长18.4%，进口增长8.4%，外贸顺差达2,705亿美元，而去年同期仅2.1亿美元。

商务部新闻稿并显示，今年1-3月累计实际使用外资金额为299.05亿美元，同比增长1.44%，其中美欧对华投资均有较大幅度增长，升幅分别为18.49%和45.01%；一季度累计对外非金融类直接投资则为238亿美元，同比增长44%。

在2011年全年中国实际使用外资金额创历史新高后，去年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :

2013年3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

金额 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57

同比 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1

**零售销售增速今年“前低后高”**

中国3月社会消费品零售总额同比增速微幅升至12.6%，整个一季度零售销售增速仅有12.4%，低于去年全年水准14.3%，亦逊于政府年初设定的2013年全年增长目标14.5%。

尤其是受中央反腐倡廉、厉行节约风气影响，限额以上企业餐饮收入1-3月同比下降2.6%，罕见出现负增长，令市场人士担忧中国消费前景。

沈丹阳对此做出回应称，虽然限额以上餐饮企业收入下降，但限额以下餐饮业收入仍然增长较快，增速达到14.6%，而且全社会餐饮收入一季度仍保持8.5%的增长，因此“整个餐饮消费还是保持不错发展势头，虽然高端餐饮收入下降，但这有利于此类餐饮企业调整结构。”

“（对今年消费市场）总体上仍然是看好的，如果不出现大的突发事件，今年零售销售增速有可能呈现‘前低后高’走势。”他说，“随着宏观经济进一步回暖以及消费投资环境改善，三、四季度消费增速有可能回升，全年仍然有望实现预期14.5%的增长目标。”