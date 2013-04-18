路透基点：16家银行加入兴业太阳能技术控股实地查核；贷款条件出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点引述银行界消息人士报导，有16家银行参加中国兴业太阳能技术控股有限公司的实地参访，该公司正寻求一笔5,500万美元的三年期定期贷款。
这笔贷款由苏格兰皇家银行独家担任牵头行兼簿记行。
银行业者获邀以三个档次加入，核贷2,000万美元以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,000-1,400万美元以上者可取得438个基点的综合收益及30个基点的先付费用，并取得主办行头衔。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点。
这笔贷款分四期每半年等额偿还，平均贷款年限为2.25年，且附带有绿靴(超额配权)。
这笔交易预定于5月底结案。
一如先前报导，这笔贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔5,500万美元的贷款在进行联贷。
是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。
兴业太阳能在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。
该公司今年初表示，将力争营收较去年增长三分之一，达到40亿人民币以上。其公布2012年上半年营收为12.9亿人民币，同比增加29%。(完)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com