路透基点：16家银行加入兴业太阳能技术控股实地查核；贷款条件出炉

银行业者获邀以三个档次加入，核贷2,000万美元以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,000-1,400万美元以上者可取得438个基点的综合收益及30个基点的先付费用，并取得主办行头衔。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点。