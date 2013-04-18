全球金市：现货金跌逾1%，投资者削减敞口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑

印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。