全球金市：现货金跌逾1%，投资者削减敞口

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1362.24 -14.26 -1.04 -18.65
现货银 23.04 -0.23 -0.99 -23.91
现货铂金 1413.25 -7.75 -0.55 -7.93
现货钯金 655.00 -7.50 -1.13 -5.35
COMEX期金 1364.00 -18.70 -1.35 -18.61 44480
COMEX期银 23.02 -0.29 -1.23 -23.85 11354
汇率
欧元/美元 1.3052
美元/日圆 98.20
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com