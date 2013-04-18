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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:22 BJT

全球金市：现货金跌逾1%，投资者削减敞口

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1362.24 -14.26 -1.04 -18.65

现货银 23.04 -0.23 -0.99 -23.91

现货铂金 1413.25 -7.75 -0.55 -7.93

现货钯金 655.00 -7.50 -1.13 -5.35

COMEX期金 1364.00 -18.70 -1.35 -18.61 44480

COMEX期银 23.02 -0.29 -1.23 -23.85 11354

汇率

欧元/美元 1.3052

美元/日圆 98.20

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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