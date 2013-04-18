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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:20 BJT

路透基点：南京市土地储备中心签署38亿元人民币五年期贷款--RLPC

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南京市土地储备中心已签署38亿元人民币(6.15亿美元)五年期定期贷款，用作土地储备项目。

中国农业银行担任牵头行，承贷31亿元人民币。兴业银行和江苏银行为参贷行，分别承贷5亿元和2亿元。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，有两年的宽限期，之后按每半年分期偿还。

已于3月26日签约。

南京市土地储备中心是南京市国土资源局旗下部门。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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