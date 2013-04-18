亚洲橡胶：泰国政府将再次采取措施支撑胶价--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透曼谷4月18日 - 泰国政府一位高级官员表示，泰国计划采取更多措施支撑下跌的胶价。该国是全球最大的橡胶生产和出口国。
“全国橡胶委员会将很快开会设计一项新措施。措施很可能5月提交给内阁审批而后实施，”这位要求匿名的官员表示。
为支撑胶价，泰国已经决定将减少橡胶出口的措施再延长两个月，此前泰国与印尼和马来西亚达成一致的计划在3月底到期。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com