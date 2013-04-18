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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:22 BJT

亚洲橡胶：泰国政府将再次采取措施支撑胶价--官员

路透曼谷4月18日 - 泰国政府一位高级官员表示，泰国计划采取更多措施支撑下跌的胶价。该国是全球最大的橡胶生产和出口国。

“全国橡胶委员会将很快开会设计一项新措施。措施很可能5月提交给内阁审批而后实施，”这位要求匿名的官员表示。

为支撑胶价，泰国已经决定将减少橡胶出口的措施再延长两个月，此前泰国与印尼和马来西亚达成一致的计划在3月底到期。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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