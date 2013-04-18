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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 13:28 BJT

全球贵金属：4月17日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量不变

路透4月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二下降0.97%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 36,484,650.0 4月17日 36,842,510.4 4月16日 -357,860.4 -0.97%

iShares 336,007,785.8 4月17日 336,007,785.8 4月16日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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