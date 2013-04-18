东京美债：公债价格上扬，美股大跌带动债市买气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
欧洲央行管理委员会委员魏德曼的评论也扶助了美国公债。魏德曼表示欧洲经济复苏可能还要十年，且如果经济趋弱，欧洲央行或需降息。
“从美国供应管理协会(ISM)制造业指数到就业数据和零售销售，我们看到一连串美国数据都令人失望。如果经济数据继续让人失望，10年期公债收益率可能跌向1.6%，”巴克莱策略师Shinichiro Kadota表示。
在这些疲弱的数据引发市场预期，美国联邦储备理事会将维持当前850亿美元买债步调的同时，投资人也关注1400GMT将公布的费城联邦储备银行制造业指数。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com