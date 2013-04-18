东京美债：公债价格上扬，美股大跌带动债市买气

欧洲央行管理委员会委员魏德曼的评论也扶助了美国公债。魏德曼表示欧洲经济复苏可能还要十年，且如果经济趋弱，欧洲央行或需降息。

“从美国供应管理协会(ISM)制造业指数到就业数据和零售销售，我们看到一连串美国数据都令人失望。如果经济数据继续让人失望，10年期公债收益率可能跌向1.6%，”巴克莱策略师Shinichiro Kadota表示。

在这些疲弱的数据引发市场预期，美国联邦储备理事会将维持当前850亿美元买债步调的同时，投资人也关注1400GMT将公布的费城联邦储备银行制造业指数。(完)

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