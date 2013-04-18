路透基点：南京港龙潭集装箱公司签署12亿元人民币贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南京港龙潭集装箱有限公司已经签署11.98亿元人民币(1.94亿美元)12年期贷款案，用于一项港口建设工程。
中国农业银行江苏分行担任牵头行，承贷9.98亿元人民币。南京银行作为参贷行加入，承贷剩余的2亿元人民币。
该笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，在两年的宽限期过后，每半年偿还一次。
母公司南京港(集团)有限公司为担保人。
一位消息人士称，贷款是在4月初签署的。(完) (编译 王兴亚; 审校 许娜/王冠中)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
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