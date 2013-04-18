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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:54 BJT

路透基点：南京港龙潭集装箱公司签署12亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南京港龙潭集装箱有限公司已经签署11.98亿元人民币(1.94亿美元)12年期贷款案，用于一项港口建设工程。

中国农业银行江苏分行担任牵头行，承贷9.98亿元人民币。南京银行作为参贷行加入，承贷剩余的2亿元人民币。

该笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的100%，在两年的宽限期过后，每半年偿还一次。

母公司南京港(集团)有限公司为担保人。

一位消息人士称，贷款是在4月初签署的。(完) (编译 王兴亚; 审校 许娜/王冠中)

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