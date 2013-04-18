路透基点：台湾和大工业寻求20亿台币五年期贷款

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称，台湾和大工业正寻求20亿台币五年期贷款。

玉山商业银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。玉山银行兼任额度代理行，而土地银行则兼任担保品控管行。

贷款由工厂和设备作为担保，董事长沈国荣及总经理林炎辉担任保人。贷款分为A部分12亿台币定期贷款，作为再融资用，以及B部分8亿台币循环信用贷款，作为营运资本。

贷款利率为较次级市场商业本票利率加码100个基点，税前利率最低1.8%。

银行受邀以三个层级参贷，承贷4亿台币以上、3.00-3.99亿台币、2.00-2.99亿台币，分别获得13个基点、8个基点或5个基点的先付费用。