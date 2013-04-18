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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：市况陷入盘整

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* 美元/日圆目前下跌0.14%，报97.93；欧元/美元微升0.08%，报1.30430；澳元/日圆跌0.46%至100.72

* 美元/日圆短暂站上98日圆，但之后出现一些卖盘，97.20下方有停止单

* 美元/日圆的反弹迫欧元/美元空仓撤退；关注1.3060附近的卖盘

* 关注数据：美国初请失业金人数、费城联邦储备银行制造业指数、英国零售销售。(完)

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