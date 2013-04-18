《汇市简讯》欧洲盘初：市况陷入盘整

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
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* 美元/日圆目前下跌0.14%，报97.93；欧元/美元微升0.08%，报1.30430；澳元/日圆跌0.46%至100.72
* 美元/日圆短暂站上98日圆，但之后出现一些卖盘，97.20下方有停止单
* 美元/日圆的反弹迫欧元/美元空仓撤退；关注1.3060附近的卖盘
* 关注数据：美国初请失业金人数、费城联邦储备银行制造业指数、英国零售销售。(完)
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印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com