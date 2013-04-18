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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:06 BJT

台湾股市：收盘下跌17.72点，苹果供应商跌幅居前

路透台北4月18日 - 台湾股市周四收低0.23%，鸿海 等苹果 供应商跌幅居前，因担心iPhone及iPad销售力道转弱。

鸿海股价下跌1.3%，大立光 重挫3.2%。

加权股价指数 收报7,791.35点，电子类股指数 收低0.25%。

台币兑美元 上涨0.22台币至29.878台币。

成交值 为730.67亿台币，上日为738.16亿。(完)

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