台湾股市：收盘下跌17.72点，苹果供应商跌幅居前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透台北4月18日 - 台湾股市周四收低0.23%，鸿海 等苹果 供应商跌幅居前，因担心iPhone及iPad销售力道转弱。
鸿海股价下跌1.3%，大立光 重挫3.2%。
加权股价指数 收报7,791.35点，电子类股指数 收低0.25%。
台币兑美元 上涨0.22台币至29.878台币。
成交值 为730.67亿台币，上日为738.16亿。(完)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com