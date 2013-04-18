欧元债市：德债期货持稳在近期高点附近，关注西班牙和法国标债

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
“今早有些供给得应付，因此这可能会暂时让市场踩煞车，但过去一段时间市场的交易模式应会持续下去，”一名交易商表示，他预言10年期德国公债收益率(殖利率)中期将从当前的1.23%下跌至1.1%。
今日稍晚西班牙及法国都将发行公债，预料在当前欧元区低利率环境下，上述公债发行将持续受到投资人寻求较高收益的支撑。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/张明钧; 审校 张若琪)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。