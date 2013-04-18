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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 14:17 BJT

欧元债市：德债期货持稳在近期高点附近，关注西班牙和法国标债

“今早有些供给得应付，因此这可能会暂时让市场踩煞车，但过去一段时间市场的交易模式应会持续下去，”一名交易商表示，他预言10年期德国公债收益率(殖利率)中期将从当前的1.23%下跌至1.1%。

今日稍晚西班牙及法国都将发行公债，预料在当前欧元区低利率环境下，上述公债发行将持续受到投资人寻求较高收益的支撑。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/张明钧; 审校 张若琪)

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