路透基点：亚信联创寻求3.3亿美元贷款，以支持私有化计划

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国通信软件和服务提供商亚信联创集团股份有限公司正寻求3.3亿美元贷款，以支持其私有化计划。
根据消息人士，一份初步的条款说明书已在上月发送给美国的银行业者。
野村牵头此次贷款案。
据初步条款说明书，这笔总额为3.3亿美元的贷款包括2.5亿美元五年定期贷款，平均期限为3.5年，以及8,000万美元六个月期贷款。两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与息税折旧及摊销前利润比率(Debt to EBITDA ratio)。
该公司目前这一比率为4.1倍，初始利率基于该比率不超过4.3倍。
私有化交易的发起人包括中信资本、中信产业投资基金、新加坡淡马锡、Qatar Fund以及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金。
亚信联创在美国上市，目前市值约为8亿美元。该公司定于4月27日公布第一季财报，2012年全年营收较上年增长13.9%至5.479亿美元。(完) (编译 王兴亚; 审校 张明钧)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个