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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:34 BJT

路透基点：亚信联创寻求3.3亿美元贷款，以支持私有化计划

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国通信软件和服务提供商亚信联创集团股份有限公司正寻求3.3亿美元贷款，以支持其私有化计划。

根据消息人士，一份初步的条款说明书已在上月发送给美国的银行业者。

野村牵头此次贷款案。

据初步条款说明书，这笔总额为3.3亿美元的贷款包括2.5亿美元五年定期贷款，平均期限为3.5年，以及8,000万美元六个月期贷款。两部分贷款的初始利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码475个基点。定期贷款部分的利率可以最低降至LIBOR加码325个基点，具体取决于债务与息税折旧及摊销前利润比率(Debt to EBITDA ratio)。

该公司目前这一比率为4.1倍，初始利率基于该比率不超过4.3倍。

私有化交易的发起人包括中信资本、中信产业投资基金、新加坡淡马锡、Qatar Fund以及由亚信创始人田溯宁管理的一支基金。

亚信联创在美国上市，目前市值约为8亿美元。该公司定于4月27日公布第一季财报，2012年全年营收较上年增长13.9%至5.479亿美元。(完) (编译 王兴亚; 审校 张明钧)

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