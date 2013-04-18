台湾个股：台积电估第二季合并营收环比增16-17.5%，毛利率增至47.5-49.5%

路透台北4月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收1,540-1,560亿台币，较第一季的1,327.6亿成长约16-17.5%。

台积电并预估第二季毛利率将在47.5-49.5%，上季为45.8%；第二季营利率约为35-37%，上季则为33.5%。

台积电也上修今年晶圆代工成长率至10%，原估为7%。该公司认为，在手持装置晶片需求增加的挹注下，第二季表现将优于过去的平均。

台积电也上调今年资本支出至95-100亿美元，原目标为90亿。

台积电稍早公布第一季净利395.8亿台币，较上年同期的334.9亿成长18.2%，较上季的415.7亿则衰退4.9%。

台积电周四收低0.1%，报99.9台币；大盘加权股价指数 则是收低0.23%。(完)

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