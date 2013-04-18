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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:26 BJT

澳洲股市：收低1.6%创一个月来最大单日跌幅，矿业股受创

路透悉尼4月18日 - 澳洲股市周四下跌1.6%，创一个月来最大单日跌幅，大宗商品价格大跌，损及投资人信心，也使得关于全球成长以及原物料需求的忧虑升高。

必何必拓 挫跌4.4%至九个月低点30.65澳元。力拓 跌4.6%至七个月低点52.07澳元。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌80.2点，报4,924.4点。该指数周三上涨1.1%。(完)

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