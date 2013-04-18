日本能源：2012/13财年液化天然气和热能煤进口量创纪录高位

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透东京4月18日 - 周四公布的贸易数据显示，在截至3月的2012/13财年，日本进口的液化天然气和热能煤规模触及纪录高位。此外企业信心改善的初步迹象表明这种趋势可能持续。
日本在2012/13财年购入8,686.5万吨液化天然气，较上年创下的之前高点增长4.4%，从而使本国贸易逆差创下纪录高位。日本是全球最大的液化天然气进口国。
“本财年的整体能源消耗可能上升，”日本能源经济研究所的分析师Yu Nagatomi称，指因近期出现经济活动改善的迹象，并且国际货币基金组织(IMF)本周上修了日本经济增长预估。
Nagatomi表示，由于企业活动增加而且电力公司的新发电站将利用天然气发电，城市燃气消耗倾向于增长，从而增加了2013/14财年液化天然气进口再创纪录高位的机率。
2011年3月的福岛核灾过后，电力公司的天然气和其它化石燃料使用量增加。该国几乎所有的核反应堆都被关闭，预计监管机构最早也要到今年稍晚才会批准更多核反应堆重新运作。
日本上一财年经过海关清关的发电用热能煤进口量为1.06289亿吨，较上年增长4.5%，超过截至2011年3月财年的前纪录高位1.05012亿吨。
财务省公布的数据显示，原油进口量为2.11021亿千升(每日364万桶)，较2011/12财年增长0.6%。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜/杜明霞)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个