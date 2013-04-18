版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:19 BJT

日本能源：2012/13财年液化天然气和热能煤进口量创纪录高位

路透东京4月18日 - 周四公布的贸易数据显示，在截至3月的2012/13财年，日本进口的液化天然气和热能煤规模触及纪录高位。此外企业信心改善的初步迹象表明这种趋势可能持续。

日本在2012/13财年购入8,686.5万吨液化天然气，较上年创下的之前高点增长4.4%，从而使本国贸易逆差创下纪录高位。日本是全球最大的液化天然气进口国。

“本财年的整体能源消耗可能上升，”日本能源经济研究所的分析师Yu Nagatomi称，指因近期出现经济活动改善的迹象，并且国际货币基金组织(IMF)本周上修了日本经济增长预估。

Nagatomi表示，由于企业活动增加而且电力公司的新发电站将利用天然气发电，城市燃气消耗倾向于增长，从而增加了2013/14财年液化天然气进口再创纪录高位的机率。

2011年3月的福岛核灾过后，电力公司的天然气和其它化石燃料使用量增加。该国几乎所有的核反应堆都被关闭，预计监管机构最早也要到今年稍晚才会批准更多核反应堆重新运作。

日本上一财年经过海关清关的发电用热能煤进口量为1.06289亿吨，较上年增长4.5%，超过截至2011年3月财年的前纪录高位1.05012亿吨。

财务省公布的数据显示，原油进口量为2.11021亿千升(每日364万桶)，较2011/12财年增长0.6%。(完) (编译 王翔琼; 审校 许娜/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐