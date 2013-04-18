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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:06 BJT

中国疫情：关注禽流感病例中人传人所致的可能性—疾控中心专家

路透北京4月18日 - 中国疾病预防控制中心卫生应急中心主任冯子健表示，对中国目前禽流感疫情中发现的家庭聚集性病例，一直在关注和研究是否人传人所致。

他在中国国家卫生和计划生育委员会举行的人感染H7N9禽流感疫情防控媒体会上称，目前还没有作出清晰的判断是有限的人传人、还是共同的禽的暴露或分别暴露所致。

“即便有家庭聚集性病例出现，也不意味着病毒已经具备有效人传人的能力。”他认为。

中国新型H7N9禽流感确诊案例数量仍在上升，截至周三下午5点，确诊病例总数增至82例，死亡17人。

浏览禽流感相关报导，请点选 （完） (发稿 李航; 审校 黄凯)

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