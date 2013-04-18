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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 14:58 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超8.99亿台币，连五日卖超111.61亿

路透台北4月18日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股卖超8.99亿台币，连续五个交易日卖超，金额累计达111.61亿。上交易日修正后为卖超30.37亿。

三大法人今日合计卖超8.62亿台币，上交易日修正后为卖超22.18亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/18 -8.99 +4.45 -4.07 -8.62

4/17 -30.37r +7.93 +0.26r -22.18r

4/16 -15.90r +6.89 -4.47r -13.48r

4/15 -42.10r -9.36 -7.08r -58.53r

4/12 -14.25 -13.39 -2.98r -30.62r

4/11 +13.45r +8.59 -1.64r +20.40r

4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r

4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r

4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r

4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r

4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r

4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r

本月累计 -161.06 +1.55 -39.52 -199.04

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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