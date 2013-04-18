表格：外资及陆资在台股卖超8.99亿台币，连五日卖超111.61亿

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透台北4月18日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股卖超8.99亿台币，连续五个交易日卖超，金额累计达111.61亿。上交易日修正后为卖超30.37亿。
三大法人今日合计卖超8.62亿台币，上交易日修正后为卖超22.18亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/18 -8.99 +4.45 -4.07 -8.62
4/17 -30.37r +7.93 +0.26r -22.18r
4/16 -15.90r +6.89 -4.47r -13.48r
4/15 -42.10r -9.36 -7.08r -58.53r
4/12 -14.25 -13.39 -2.98r -30.62r
4/11 +13.45r +8.59 -1.64r +20.40r
4/10 -46.49r +3.53r -0.31r -43.27r
4/9 -62.95r -3.47r -5.81r -72.23r
4/8 -54.55 -5.25 -9.18r -68.98r
4/3 +37.10 +4.42 -2.00r +39.52r
4/2 +34.60r -0.73r -2.27r +31.59r
4/1 +29.40r -2.06 +0.02r +27.35r
本月累计 -161.06 +1.55 -39.52 -199.04
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个