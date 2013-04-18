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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:18 BJT

背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率
    
     日期    招标量      28天期(%)    91天期(%)
          (亿元人民币)

     4/2      300         2.75%         --
     4/9      300         2.75%         --
     4/11     460         2.75%         --
     4/16     580         2.75%         --
     4/18     430         2.75%         --
   
  注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 丁淑琴；审校 边竞)

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