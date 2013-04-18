更新版 1-台湾货币市场：短率微幅下调，因央行存单大量到期但冲销力道未加大

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
* 短票利率微幅向区间低位靠拢
* 部分银行采台币/美元SWAP操作
* 央行增发15天存单无助去化资金 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 林妙容
路透台北4月18日 - 台湾银行间短率周四在低位中再向下微微试探。市场人士指出，今日起连续数日央行存单到期量均大增，但央行此前并未增加冲销力道，令台币水位高涨情形雪上加霜，短票利率部分再向区间低位靠拢，拆款利率则降无可降。
市场人士指出，虽然今日央行增发15天期存单，但主要为调整存单的落点，近来其固定天期存单及隔夜代收的冲销力道均未增加，对宽松的资金情势没有帮助；且台币兑美元 近来稳中偏升，外商银行没有持续明显的汇出，今年以来外资仍呈现净流入，使市场上浮滥的台币资金水位难以消化。
〞央行看起来没有意思要增加冲销，我们只得自生自灭。〞一位公营银行资金调度人士说。
央行表示，为调整定期存单到期集中于4月下半月，以及单日存单到期金额过大的情况，将分别在今(18日)、下周一(22日)及下周三(24日)增加发行15天期存单，利率在0.87%。
此外，银行资金调度人士也指出，由于台币流动性充裕，但美元流动性自上月底来较为紧俏，加上市场上主要的美元供应方--央行似未加大美元的供应力量，使得部分银行为保持美元的流动性准备，即使换汇点数不佳，仍将闲置台币转往美元/台币SWAP 市场，主要承作一个月以下的短天期换汇。
周四一个月期美元/台币SWAP换汇点报-0.017至-0.005间，已从日前的波动中回稳。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日在0.387%。今日区间在0.295-0.41%，同上日；一周拆款利率在0.37-0.43%，亦同上日。
**短票利率下探**
在短票市场方面，票券商称央行存单到期量大，银行急需去化资金，使得询问量一下增高，票券商今日反应供需失衡的状况，将月内到期的较短天期票券款利率下调1个基点，30天左右的短票仍持平上日，以差异化不同天期的票券利率。
〞最近央行存单的到期量都很大，利率下调的情况恐怕要持续一段时间。〞一大型票券商资金调度人士说。
交易员并指出，由于银行端利率已在低档徘徊许久，连带使得票券商与法人承作的利率也难以维持既有水平，票券商今日也同步下调法人成交利率约1个基点，以与银行端承作的利率靠拢。
票券商与银行承作月内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，此前为0.71-0.72%左右。
今日央行存单到期5,047亿台币，今日共发行4,934.1亿台币存单，存单发行余额减112.9亿。
本周五存单到期仍有3,653.15亿台币。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为146亿台币；累计超额准备为3,629亿台币，加计前期1%的超额准备为4,144亿台币。
**公债附买回利率持平**
公债与公司债附买回(RP)成交利率持平。近期国际间非经济变数较多，央行仍以略偏宽松的货币政策因应，令市场资金相当宽裕，使得RP利率持稳于区间低位不变。
交易商认为，近日公债殖利率走低，券商操作心态转为偏多，因此调度需求也相对增加，但仍无法去化银行与投信端的找券需求。预估要等到5月公司债交割量较大时，缺券荒才会有所改善。
〞今天银行钱很多，找不到券。〞一大型证券商调度人士说。
她表示，虽然公司债RP利率仍维持在0.77-0.78%水准，但因要等到5月才有较多新券交割，因此正在考虑微幅下调公司债RP利率。
一大型票券商交易主管则称，近期央行冲销力道变化不大，市场预估月底前资金仍相对充裕，因此隔夜拆款利率有微幅下调0.5基点，有利于RP利率维持在低位。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，部分作在0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，部分在0.79%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.63%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%。(完) (审校 杨淑祯)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
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* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小