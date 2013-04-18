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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:10 BJT

更新版-日本股市：收低1.2%，苹果零部件供应商股价受冲击

绩优出口股亦大跌，丰田汽车 挫低2.2%，本田汽车 下跌1.3%。

东京一外资银行资深交易员表示，投资人持续抛售金融股，过去几个月来金融股大涨，因预期日本央行将会积极放宽政策。野村控股 下跌1.2%，三菱UFJ金融集团 跌0.8%。

一名资深交易商表示，近期一个备受瞩目的板块为游戏业。“我们见到不少买卖动作...我认为这真的很投机，“他指的是这些股票的跳升。

游戏开发商GungHo Online Entertainment Inc 飙涨9.4%，延续本周涨势，此前有消息指出该公司广受欢迎游戏Puzzles & Dragons将登上任天堂 的掌上型游戏机3DS平台。

社群网络游戏开发商Gree Inc 及DeNA Co Ltd 分别大涨7.7%及2.3%。

东证股价指数 下跌1.2%至1,122.97点，共有43.7亿股换手，高于周三的38亿股。(完)

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