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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:13 BJT

汽车产业：沃尔沃2012年在华业务料遭遇大幅亏损--媒体

路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典媒体Svenska Dagbladet周四援引消息人士的话称，沃尔沃料将公布2012年在华大幅亏损，因销量低迷以及新工厂建设对业绩构成负面影响。

该报称，沃尔沃预计会公布在华业务亏损额在20-40亿瑞典克朗(3.08－6.15亿美元)之间。

该报称，在成都工厂的高昂建设成本以及经销商网络建设支出，加上整体销量疲弱，是亏损的原因。

尽管沃尔沃一直大举投资以在中国建立首个生产据点，但去年在华销量仍下滑11%，因此亏损还是意料之中的事。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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