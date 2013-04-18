《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透上海4月18日 - 中国央行公开市场本周连续第九周实现净回笼，但力度呈递减趋势。在中国经济弱复 苏及人民币屡创新高恐推升热钱流入的两难局面下，央行短线倾向以适度宽松的流动性来支撑实体经济的恢复 。 业内人士并表示，传统上4月及5月面临财政存款上缴会抽离大量资金，央行在公开市场更会注意把握回笼 节奏；货币政策方面，考虑到社会融资规模大增的滞后效应，近期出台降低存款准备金率和降息等刺激政策的 可能性并不大。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -7,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。(完) (整理 丁淑琴；审校 边竞)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个