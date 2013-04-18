中国房地产：面对财务成本趋升，更多中型开发商寻求香港上市--德勤

路透香港4月18日 - 尽管在严厉调控下，中国的房地产开发商近年的收入持续录得增长，但德勤(Deloitte)指出，开发商正面对财务成本趋升，流动性下降的挑战，尤其是开发商近年较多采用信托融资，于未来一两年将要陆续偿还，促使一些中型开发商寻求在香港上市拓融资渠道。

德勤中国全国房地产行业主管何锦荣在记者会上称，过去两个月他已先后跟大约10家有意来港上市的内地房企会面，它们主要为中型房地产商，冀借助香港的平台取得国际资金及方便发债。

“大型的房地产商大部份已上市，不少中小型地产商为了解决信托(贷款)问题，希望能在海外上市集资，方便日后发债以处理其国内的债务。”何锦荣说。

“假如它们未能上市，行业可能会出现整合，可能需要‘白武士’来拯救。”他称。

他并指出，过往有意来港上市的内房公司主要以住宅开发为主，惟近期所见，有部份从事酒店营运的房企有意赴港上市，他相信因这市场不受政策打压，或会较易为投资者所接受。

德勤今天发表了对168家在中国和香港上市的内地房企于2010年和2011年的主要财务指标进行分析的研究，并将部份已公布2012年度业绩的房企的相关数字进行比较。结果发现，内房公司的市值、收入和净利润率都呈向上趋势，但股本回报率、流动比率、速动比率及资本负债比率等均在上升。

“内地房企过去几年实现资本和销售额正增长，但这不意味着未来一片乐观。房企仍将面临增长放缓、盈利能力下降、流动性降低和负债率走高等多重压力。”德勤指出。

何锦荣表示，由于货币政策收紧，2011年中国房地产企业的财务支出大幅上涨44%。2009年以来支付高额地价的影响，将由2012年开始陆续显现，将严重影响到它们的盈利能力。

另一方面，近年多家大型内地开发商在香港收购壳公司，包括万科 、招商地产 、金地 、中粮地产 、大连万达等，惟迄今这些“母公司”当未对香港的壳公司有大动作或注资行动。

德勤中国财务谘询服务合伙人邝炳强称，这是由于受法规所限，收购壳公司后有两年的注资限制，否则可能被视作新上市。但内房公司在港设立海外平台，将方便它们日后融资，扩阔取得海外资金的渠道。（完）