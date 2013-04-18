中国房地产：面对财务成本趋升，更多中型开发商寻求香港上市--德勤

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透香港4月18日 - 尽管在严厉调控下，中国的房地产开发商近年的收入持续录得增长，但德勤(Deloitte)指出，开发商正面对财务成本趋升，流动性下降的挑战，尤其是开发商近年较多采用信托融资，于未来一两年将要陆续偿还，促使一些中型开发商寻求在香港上市拓融资渠道。
德勤中国全国房地产行业主管何锦荣在记者会上称，过去两个月他已先后跟大约10家有意来港上市的内地房企会面，它们主要为中型房地产商，冀借助香港的平台取得国际资金及方便发债。
“大型的房地产商大部份已上市，不少中小型地产商为了解决信托(贷款)问题，希望能在海外上市集资，方便日后发债以处理其国内的债务。”何锦荣说。
“假如它们未能上市，行业可能会出现整合，可能需要‘白武士’来拯救。”他称。
他并指出，过往有意来港上市的内房公司主要以住宅开发为主，惟近期所见，有部份从事酒店营运的房企有意赴港上市，他相信因这市场不受政策打压，或会较易为投资者所接受。
德勤今天发表了对168家在中国和香港上市的内地房企于2010年和2011年的主要财务指标进行分析的研究，并将部份已公布2012年度业绩的房企的相关数字进行比较。结果发现，内房公司的市值、收入和净利润率都呈向上趋势，但股本回报率、流动比率、速动比率及资本负债比率等均在上升。
“内地房企过去几年实现资本和销售额正增长，但这不意味着未来一片乐观。房企仍将面临增长放缓、盈利能力下降、流动性降低和负债率走高等多重压力。”德勤指出。
何锦荣表示，由于货币政策收紧，2011年中国房地产企业的财务支出大幅上涨44%。2009年以来支付高额地价的影响，将由2012年开始陆续显现，将严重影响到它们的盈利能力。
另一方面，近年多家大型内地开发商在香港收购壳公司，包括万科 、招商地产 、金地 、中粮地产 、大连万达等，惟迄今这些“母公司”当未对香港的壳公司有大动作或注资行动。
德勤中国财务谘询服务合伙人邝炳强称，这是由于受法规所限，收购壳公司后有两年的注资限制，否则可能被视作新上市。但内房公司在港设立海外平台，将方便它们日后融资，扩阔取得海外资金的渠道。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个