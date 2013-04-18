中国外汇：目前适合考虑进一步扩大人民币汇率波动区间--外管局局长

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透北京4月18日 - 中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲周三在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。
新华社援引易纲在国际货币基金组织(IMF)题为汇率安排的研讨会上的话称，“中国一直循序渐进地推进改革，方向是明确的，未来几年也将进一步推进资本项目可兑换改革。”
他并称，自2005年以来，人民币汇率形成机制市场化改革已取得明显进展，截至目前人民币对美元名义汇率已升值约32％，人民币实际有效汇率升值超过36％。
易纲还表示，中国高度关注各国货币竞争性贬值的可能性及负面影响。
“如果某些货币大幅贬值，引起其他国家的竞争性贬值，这是国际货币基金组织和二十国集团都不愿看到的。”他在会后接受媒体采访时称，“陷入竞争性贬值没有赢家。”
自金融危机以来，发达国家推出多轮量化宽松政策以刺激经济复苏，但这在某种程度上也引导本国汇率走弱。特别是近期日本央行出台的大规模宽松货币政策导致日元大幅贬值，引发了市场对主要货币竞争性贬值的担忧。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个