《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.03%，年内首只超长债料需求稳定

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
* 招标品种：财政部20年期固息国债
* 金额：260亿元人民币
* 招标时间：周五(19日)9:30-10:30
* 受访人数：8位（银行、保险、券商）
* 预测区间：4.00%-4.10%
* 预测均值：4.03%（按各家机构预测值平均）
路透上海4月18日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，该期债为今年发行的首期超长国债，预计来自大型保险机构的需求将较为稳定，中标利率料贴近二级市场，预测均值为4.03%。
不过也有市场人士指出，受监管层加强债市表外投资监管影响，近两日债市抛压加大，收益率也有明显反弹，或将影响机构对明日新债的投标心态，利率稍高于二级的可能性也不能排除。
北京一大型银行交易员称，“我们交易(户)肯定是不会要的，顶多投资(户)那边拿点压箱底，主要都是寿险要。”
上海一保险机构投资人士谈到，类似的超长国债，规模较大的寿险公司或多或少都会配置一些，但考虑到当前国债整体收益率吸引力有限，整体需求也不会太旺盛，预计利率定位不会偏离二级市场太多。
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种的最新收益率报在4.0278%；二级市场相近期限券种成交不活跃，目前剩余期限约19.46年的固息国债120018券最新成交收益率 为4.05%。
中国银行间债市周四现券收益率上涨。市场人士表示，债券投资机构表外杠杆监管升级影响持续发酵，减杠杆趋势明显，再加上当前资金面受财税缴款影响略有显紧，现券走弱。
在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。
该20年期新债为财政部今年第九期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率。不进行甲类成员追加投标。
该债4月22日开始发行并计息，4月24日发行结束，4月26日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个