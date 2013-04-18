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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:23 BJT

《中国新债预测》20年国债利率预测均值4.03%，年内首只超长债料需求稳定

* 招标品种：财政部20年期固息国债

* 金额：260亿元人民币

* 招标时间：周五(19日)9:30-10:30

* 受访人数：8位（银行、保险、券商）

* 预测区间：4.00%-4.10%

* 预测均值：4.03%（按各家机构预测值平均）

路透上海4月18日 - 中国财政部周五将招标发行20年期固息国债。路透调查显示，该期债为今年发行的首期超长国债，预计来自大型保险机构的需求将较为稳定，中标利率料贴近二级市场，预测均值为4.03%。

不过也有市场人士指出，受监管层加强债市表外投资监管影响，近两日债市抛压加大，收益率也有明显反弹，或将影响机构对明日新债的投标心态，利率稍高于二级的可能性也不能排除。

北京一大型银行交易员称，“我们交易(户)肯定是不会要的，顶多投资(户)那边拿点压箱底，主要都是寿险要。”

上海一保险机构投资人士谈到，类似的超长国债，规模较大的寿险公司或多或少都会配置一些，但考虑到当前国债整体收益率吸引力有限，整体需求也不会太旺盛，预计利率定位不会偏离二级市场太多。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，20年期品种的最新收益率报在4.0278%；二级市场相近期限券种成交不活跃，目前剩余期限约19.46年的固息国债120018券最新成交收益率 为4.05%。

中国银行间债市周四现券收益率上涨。市场人士表示，债券投资机构表外杠杆监管升级影响持续发酵，减杠杆趋势明显，再加上当前资金面受财税缴款影响略有显紧，现券走弱。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

该20年期新债为财政部今年第九期记账式附息国债，按半年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率。不进行甲类成员追加投标。

该债4月22日开始发行并计息，4月24日发行结束，4月26日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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