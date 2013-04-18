《Russell专栏》大宗商品两样情，矿商乐观而投资人信心低迷

合理的疑问应该是，在市场认为主要大宗商品消费将减少，或至少供给将超过需求的时候，为何这些矿商还在增产。

大宗商品2013年表现图表(link.reuters.com/reb25t)

大宗商品价格对照图表(link.reuters.com/zup96t)

既然必和必拓与力拓承诺将削减成本、节制资本支出、退出表现不好的事业，为何他们还继续增产铁矿石、铜和煤等等，而且还计划进一步增产？

如果必和必拓与力拓能够设法成为生产成本最低的矿商，他们现在打的算盘大概是押注需求将维持在足够水准，让他们能够仍以不错利润卖出新增加的产量。

或许他们有理由乐观，就像铁矿石市场所呈现的。

虽然中国第一季铁矿石的进口量继续持平，但必和必拓与力拓的占比似乎有所提高。

目前最新详细数据只到2月，但数据显示，中国1-2月由澳洲进口的铁矿石较上年同期增加6.4%。

中国由第二大供应国巴西进口的铁矿石则减少了8.7%，由印度进口的铁矿石大减87.6%。

由于必和必拓与力拓占了澳洲产量的大宗，中国数据显示出这两家矿商今年以来成功提高了他们在中国进口所占的比重，而且2012年中国进口澳洲铁矿石已经较上年跳增18.5%。

铜的情况可能也相似，必和必拓与力拓拥有智利Escondida大型矿场，必和必拓表示由于当地的铜矿品级提高，截至3月底的九个月铜精矿产量增加61%。

虽然伦敦期铜 目前价格几乎比2月初的年内高点跌了17%，必和必拓与力拓可望因为生产成本较低而受益，即使铜市逐渐走向结构性供应过剩。

铝和煤炭产量提高，就比较难以合理化，因为力拓在这两个领域都计划出售资产，等到财报公布时，这两个部门的获利情况应该很值得观察。

但整体上给人的感觉是，大型矿商对大宗商品前景的看法远比投资人乐观。