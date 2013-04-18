台湾债市：五年券殖利率第五日下跌，避险需求巩固多方势头

路透台北4月17日 - 台湾五年券102/2殖利率周四连五日收跌，再创逾一个月波段低位。台股 下跌 带动避险需求上升，市场环境有利台债，令殖利率连五日下跌，多方势头仍然持续。 交易商表示，美股和台股持续走弱，避险需求扬升之下，第二季对债市环境仍然有利。在此前提之下，交 易商认为，尽管债市殖利率连续多日缓下，市场风险意识也大幅提高，但即便殖利率跌多回弹，幅度可能也不 致于太大，预估明天五年券的区间预估在1.90-1.93%。 “多头气氛形成，在这个势头上会做到满足点才会弹。”一位证券业交易员称。 交易员并表示，五年券是本波台债的多头领头羊，殖利率持续缓下跌破季线约0.94%关卡后，明日约0.91% -0.92附近的半年线到半年线位置，相信会遇到更多的逢低出脱卖盘，盘势震荡难免。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.50 0.9225 0.9180-0.9322 184.0 10 102/6 -0.45 1.2280 1.2215-1.2320 36.0 20 102/3R +0.50 1.8250 1.8250-1.8250 0.5 至于十年券，交易员表示，10年券在跌破了季线的1.237%左右的水位之后，下方的年线还远在1.19%附近 ，距离有点远。加以十年期公债的流动性不佳，且今年大环境上，经济的基本面处于缓步复苏的态势，中长券 风险偏高，估计十年券的后续是否仍有行情，恐怕还是要看五年券的脸色。 一位民营银行交易员说，“十年券大概就是跟着五年走而已。” 至于今日20年期公债102/3增额发行公债的发行前交易，则以小涨0.5基点，报1.8250%收市，殖利率曲线 趋陡。 交易商表示，此期券下周二将要标售，各方明显观望。此外今日成交量仅有1支，交易人士猜测，这个成 交颇有试试水温的意思，目前此殖利率水位的看法偏向中性。 〞测测看，但是没什么反应，量没有出来。〞一位证券商交易员说。 新一期20年公债102/3期增额发行公债将于4月23日(下周二)标售，金额共计300亿台币，26日(下周五)发 行。 美国公债价格周三上涨，因股市大跌带动投资人涌入避险公债。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2280 5 102/2 0.9225 2 102/4 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)