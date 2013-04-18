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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:19 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在1.30挂有买单，上方有停损单

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* 欧元兑美元支撑区域在1.2970-1.2950，卖单则集中在1.3060-70和1.31附近

* 美元兑日圆的买单在97.50-60和97.20-30

* 美元兑日圆的卖单集结在98.20-98.50，上方挂有停止单

* 欧元兑日圆的买单在127.50、127.20和127，卖单在128.40和128.70

* 执行价在1.30和1.3015的欧元/美元期权到期

(编译 高琦 审校 李婷仪)

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