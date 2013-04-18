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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:32 BJT

全球金市：金价最低下跌2.7%，投资者仓皇出脱

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1377.16 0.66 +0.05 -17.76

现货银 23.10 -0.17 -0.73 -23.71

现货铂金 1410.25 -10.75 -0.76 -8.13

现货钯金 655.47 -7.03 -1.06 -5.28

COMEX期金 1377.40 -5.30 -0.38 -17.81 59455

COMEX期银 23.09 -0.22 -0.95 -23.64 14316

汇率

欧元/美元 1.3053

美元/日圆 97.93

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 王洋/艾茂林)

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