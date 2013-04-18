版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:10 BJT

新兴汇市：资金流入提振泰铢触及16年高位，未受金价下滑影响

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                        97.99      98.08      +0.09     -11.43      86.79
 坡元                       1.2344     1.2362      +0.15      -1.01     1.2219
 台币                       29.910     29.900      -0.03      -2.59     29.136
 韩元                      1123.50    1118.50      -0.45      -4.71    1070.60
 泰铢                        28.72      28.83      +0.38      +6.58      30.61
 菲律宾披索                  41.19      41.25      +0.15      -0.34      41.05
 印尼卢比                  9715.00    9709.00      -0.06      -0.87    9630.00
 印度卢比                    53.99      54.21      +0.42      +1.86      54.99
 马币                       3.0310     3.0275      -0.12      +0.89     3.0580
 人民币                     6.1804     6.1723      -0.13      +0.81     6.2303
      
       
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 王洋; 审校 隋芬)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐