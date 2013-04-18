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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:51 BJT

台湾金融：合库人寿称今年景气比去年好，总保费目标350亿台币

路透台北4月18日 - 台湾大型金控--合作金库金控 旗下合库人寿称，今年景气比去年好，原本看好第二季表现，但最近遭逢诸多国际变数出现，看来复苏力道将往后递延到下半年。

合作金库人寿总经理张志杰在媒体餐叙时并表示，由于产品结构调整的关系，今年总保费收入目标为350亿台币，较去年的400亿元短少。

“今年投资仍以稳健的固定收益产品为主，”张志杰说。

他表示，固定收益仍是今年合库寿投资大宗，包括台湾政府公债及公司债等，至于海外投资比重则已频临合库寿的投资上限25%。

合库人寿副总经理卢济远则提到，自3月推出投资型人民币保单，仅透过银行通路销售，迄今业绩已逾3,000万台币，显现人民币投资型保单仍有其前景。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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