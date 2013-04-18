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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:29 BJT

标题新闻：欧盟预计下周取消对缅甸的所有制裁，惟保留武器禁运，以示对该国“改革取得卓越成效”的认可

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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