版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 15:41 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌3.9%至五个月低位，受需求忧虑打压

“全球经济前景不是那么好，股市下跌是促使投资人出场的最主要因素，价格跌破250日圆这个重要支撑水平之后，投资人大举出脱合约。”曼谷一位交易员说。

TOCOM期胶价格下滑也拖低实货价格。

指标泰国烟胶板(RSS3)价格报每公斤2.70美元，比2012年2月的纪录价位6.40美元少了将近一半，迫使泰国政府准备提振价格。

上海期交所橡胶主力9月合约 下跌505元人民币，收报每吨18,725元人民币。

新加坡SICOM5月期胶 最新报每公斤234.5美分，下跌1.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/李婷仪 审校 王洋/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐