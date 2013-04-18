《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透北京4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:35时,1港元=0.79614人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.70 16.33 0.90 深物业 7.46 5.98 1.57 南玻 7.44 5.22 1.79 深康佳 3.25 2.58 1.58 ST中华 4.19 1.56 3.37 ST中冠 8.21 3.76 2.74 深深宝 7.77 6.50 1.50 深华发 5.99 3.39 2.22 深赤湾 13.96 12.72 1.38 招商地产 27.50 24.80 1.39 特力 6.09 3.76 2.03 飞亚达 6.46 6.06 1.34 一致药业 32.91 32.20 1.28 深深房 3.66 2.86 1.61 ST盛润 8.36 5.39 1.95 深南电 4.10 2.57 2.00 深纺织 8.00 5.30 1.90 方大集团 4.37 2.65 2.07 深国商 19.99 11.06 2.27 深赛格 4.02 2.57 1.96 宝石 11.86 7.84 1.90 小天鹅 9.24 8.54 1.36 粤高速 3.03 2.64 1.44 晨鸣纸业 4.06 3.54 1.44 ST珠江 3.13 2.16 1.82 丽珠 42.75 39.18 1.37 美菱电器 4.36 3.89 1.41 大冷股份 8.12 5.79 1.76 粤电力 5.34 5.00 1.34 佛山照明 5.95 5.14 1.45 江铃汽车 16.48 19.93 1.04 沙隆达 9.08 4.65 2.45 苏常柴 8.22 4.61 2.24 威孚高科 37.85 29.71 1.60 古井贡酒 26.30 19.33 1.71 ST东海 4.31 3.32 1.63 长安汽车 10.38 8.90 1.46 京东方 2.44 1.84 1.67 鲁泰 7.75 7.57 1.29 本钢板材 3.25 2.67 1.53 张裕 36.01 33.52 1.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个