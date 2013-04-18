欧洲汇市：英镑上涨，若英国零售数据令人失望英镑易受打压

英镑兑美元 上涨0.2%，报1.5260美元，从周三大跌中反弹一些，昨天英国公布3月失业率上升拖累英镑兑美元下滑。交易商表示，据称阻力位在55日移动均线切入位1.5271，1.5300上方埋有抛售英镑的卖单。

“我们的分析师认为会出现更多数据引起的失望情绪，预计零售销售将较前月下降1%，部分受异常寒冷的天气影响，”花旗策略师Valentin Marinov表示。

“但更重要的是，数据若更加疲弱，或会加剧4月25日将公布的第一季国内生产总值(GDP)初值也可能令人失望的担忧。这些均会令英镑普遍承压。”

英镑兑欧元 持平于0.85475英镑，欧元远低于周三所及一个月高位0.8637英镑。华尔街日报此前援引欧洲央行管理委员会委员魏德曼的话报导，若经济数据显示有必要进一步降息，欧洲央行可能这么做。这番讲话促使欧元周三大跌。

丹麦盛宝银行外汇策略师John Hardy称，“昨日欧元兑英镑出现相当有趣的逆转，鉴于欧洲情势的不确定性促使投资者购买英镑，我们当然预计欧元兑英镑将进一步下跌。”