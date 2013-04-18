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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:09 BJT

路透基点：TCL多媒体科技1.5亿美元贷款吸引八家银行投入

路透香港4月18日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，中国电视机制造商TCL多媒体科技控股有限公司1.5亿美元三年期定期贷款已经吸引八家银行加入。

牵头行兼簿记行为中国银行香港分行、渣打以及苏格兰皇家银行，三家银行核贷额度分别为4,170万美元、3,330万美元、以及2,500万美元。

香港富邦银行及台北富邦银行合计核贷900万美元，取得主办行头衔。平安银行亦以900万美元额度担任主办行。其他三家主办行分别为中国中信银行、彰化商业银行以及台新银行，分别核贷800万美元、700万美元及600万美元。

台湾银行及合作金库各核贷550万美元，取得安排行头衔。

承贷1,500万美元或以上的银行，可获108基点的费用和主办行头衔，综合收益为280个基点；承贷1,000万-1,400万美元的银行获得80基点的费用和安排行头衔，综合收益为270基点。

这笔分期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮241个基点，平均年限为2.75年。取得资金将作为一般企业用途。

香港上市企业TCL多媒体是全球最大的LCD电视制造商之一，贩卖TCL品牌电视。(完)

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