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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:36 BJT

金属期市：LME期铜跌破7,000美元，引发基本金属的卖压

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6915.75 -164.25 -2.32 -12.78

上海期铜 50530 -2110 -4.01 -12.40

COMEX期铜 312.30 -6.45 -2.02 -14.50

LME期铝 1880.00 -15.00 -0.79 -9.22

上海期铝 14550 -50 -0.34 -5.18

LME期锌 1853.75 -23.25 -1.24 -10.16

上海期锌 14290 -1255 -8.07 -8.07

LME期镍 15334.00 -91.00 -0.59 -10.61

LME期铅 1997.75 -24.25 -1.20 -14.63

上海期铅 13610.00 -400.00 -2.86 -10.75

LME期锡 20040.00 -360.00 -1.76 -14.36

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 张若琪)

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