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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:06 BJT

韩国汇市：避险气氛打击韩元兑美元连两日收贬，公债上扬

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,124.0 1,118.5

日圆/韩元 11.4713/798 11.3634/730

韩国公债期货 * 106.82 106.70

五年期公债收益率 2.66% 2.69%

三年期公债收益率 2.59% 2.63%

韩国综合股价指数 1,900.06 1,923.84

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 杜明霞/于春红)

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