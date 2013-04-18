表格：LME金属库存最新变化--4月18日

投行观点：Commerce Bancshares目标价从55美元上调至61--Jefferies
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路透伦敦4月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 612,350 +3,825 锡 14,625 持平 铅 259,775 +300 锌 1,116,550 -4,500 铝 5,194,575 +6,100 镍 168,426 -120 铝合金 74,900 -100 NASAAC 136,000 -880 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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