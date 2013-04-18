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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月18日

路透伦敦4月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
   品种         最新库存       变动
    铜           612,350     +3,825
    锡            14,625       持平
    铅           259,775       +300
    锌         1,116,550     -4,500
    铝         5,194,575     +6,100
    镍           168,426       -120
  铝合金          74,900       -100
  NASAAC         136,000       -880
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据      库存分布             品种      库存数据        库存分布
 铜     MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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