香港数据：1月至3月失业率为3.5%，较前三个月略升

路透香港4月18日 - 香港政府周四公布,2013年1月-3月经季节性调整的失业率为3.5%，较前三个月3.4%略升，因劳动人口的升幅较需求升幅更大。

政府表示，该期间失业人数上升主要见于清洁及同类活动业和住宿及膳食服务业。

劳工及福利局局长张建宗指出，劳工需求于二零一三年第一季保持殷切，但因劳动人口的升幅更大，经季节性调整的失业率微升0.1个百分点至3.5%。

他表示，尽管本地消费强劲和访港旅游业进一步增长将继续支持劳工需求，但未来的就业情况仍取决于整体经济增长及企业创造职位的能力。另外，外围环境的不明朗因素依然令人关注。

失业率(%) 就业不足率(%)

2013年1-3月 3.5* 1.6*

12年12-13年2月 3.4 1.5

12年11-13年1月 3.4 1.6

12年10-12月 3.3 1.5

12年9-11月 3.4 1.4

12年8-10月 3.4 1.5

12年7-9月 3.3 1.6

12年6-8月 3.2 1.7

12年5-7月 3.2 1.5

12年4-6月 3.2 1.4

12年3-5月 3.2 1.4

12年2-4月 3.3 1.5

12年1-3月 3.4 1.6

11年12月-12年2月 3.4 1.5

11年11月-12年1月 3.2 1.5

11年10-12月 3.3 1.4

注: *初步数据.(完)