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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:18 BJT

中国外汇: 3月代客结售汇顺差446亿美元，远期净结汇44亿美元--外管局

路透北京4月18日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，3月银行代客结售汇顺差446亿美元，较上月322亿美元增加；同月
远期结售汇为净结汇44亿美元。
    
    周四刊登在外管局网站的数据显示，3月银行代客结汇1,522亿美元，售汇1,076亿美元。同期，银行代客远期结汇签约271亿
美元，远期售汇签约227亿美元。
 
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
    
                   2013年3月    2月     1月    2012年12月   11月  10月  9月   8月   7月   6月   5月   4月   3月
 代客结售汇净额    446          322       926          543   185    78    63   -63     5   -35    51   -37    78
 代客收付款顺收    367          127       554          317    59   -53   -89     0    88    64    91    85   149
 代客远期结售汇净  44           25         94           95    54    -6   -57   -12   -34  -107   -53   -18    33
 额                                                                                                         
 
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备
变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

    更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 李然; 审校 曾祥进)

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