中国外汇: 3月代客结售汇顺差446亿美元，远期净结汇44亿美元--外管局

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透北京4月18日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，3月银行代客结售汇顺差446亿美元，较上月322亿美元增加；同月 远期结售汇为净结汇44亿美元。 周四刊登在外管局网站的数据显示，3月银行代客结汇1,522亿美元，售汇1,076亿美元。同期，银行代客远期结汇签约271亿 美元，远期售汇签约227亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 2013年3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 代客结售汇净额 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 代客收付款顺收 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 代客远期结售汇净 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备 变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个