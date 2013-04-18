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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约     当日    今年来   2012年
                           最新报   上收市    涨跌%    涨跌%   收市价
                             价       价                       
                                                                  
 欧元/美元                  1.3049   1.3028    +0.16    -1.10   1.3194
 美元/日圆                   97.98    98.09    -0.11   +12.96    86.74
 欧元/日圆                  127.87   127.96    -0.07   +11.72   114.46
 美元/瑞郎                  0.9315   0.9327    -0.13    +1.75   0.9155
 英镑/美元                  1.5246   1.5236    +0.07    -6.18   1.6251
 美元/加元                  1.0251   1.0261    -0.10    +3.33   0.9921
 澳元/美元                  1.0323   1.0295    +0.27    -0.67   1.0393
 新西兰元/美                0.8456   0.8437    +0.23    +2.09   0.8283
 元                                                            
 澳元/日圆                 101.160  101.100    +0.06   +12.24   90.130
 新西兰元/日                82.860   82.800    +0.07   -41.16  140.820
 圆                                                            
 英镑/日圆                  149.40   149.63    -0.15    +6.09   140.82
 澳元/新西兰                1.2199   1.2193    +0.05    -2.72   1.2540
 元                                                            
                                                                      
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当
 日涨跌幅亦以此为基准计算。
 (完)

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