更新版 1-中国货币市场：税款上缴推涨隔夜回购利率，七天品种因绝对值高供给相对充裕

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海4月18日 - 中国银行间资金市场周四资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅约20个基点(bp)。
交易员并称，隔夜的相对低位吸引资金需求，而对出资方来说，七天期品种则因利率绝对水平较高而受青睐，供给略为充裕。
华北一银行交易员表示，今日资金面稍紧，“主要还是缴税的原因，但也没有紧张到那种(借不到钱的)程度。”
他并指出，从早盘资金供给来看，机构融出七天品种意愿较强，而借钱方则乐于借“更便宜”的隔夜，这或导致了两个期限品种走势不一。
根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。
华北另一银行交易员认为，在财政存款缴存因素未消前，银行间市场资金“小紧”局面料将持续。不过该因素属预期内，流动性吃紧态势应在可接受范围。
交易员还表示，央行公开市场操作方面，力度基本符合预期，影响较为中性。
中国人民银行今日将进行430亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼140亿元，力度较上周继续略有下降。
今日银行间市场质押式回购总成交量为8,142.18亿元，较上日的8,481.32亿元续减；其中隔夜品种成交6,620.85亿元，上日为7,537.73亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.2182 2.0144 +20.38 6,620.85
七天 2.9036 2.9981 -9.45 1,109.00
14天 3.4189 3.1210 +29.79 166.93 上交所债券回购
其中:一天 6.1100 2.4700 +364.00 1,557.48
七天 3.1400 2.5150 +62.50 118.62
14天 2.8500 2.8500 0.00 11.11 回购定盘利率
其中:隔夜 2.2407 2.0500 +19.07 --
七天 2.8800 3.0100 -13.00 --
14天 3.5000 3.0900 +41.00 -- shibor
其中:隔夜 2.2080 2.0138 +19.42 --
七天 2.8950 3.0130 -11.80 --
三个月 3.8803 3.8803 0.00 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/吴芳; 审校 曾祥进)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
* 美元指数在欧洲时段触及日高100.53 * 投资者等待周五美国非农就业数据 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 路透伦敦4月3日 - 美元在周一欧洲时段小涨，投资者抛却上周缺乏买盘动力情况，等待更多信息来进一步明确美国经济状况及升息速度。 美元指数 在欧洲时段早盘小涨0.2%，摆脱亚洲交易时段疲弱状态。 美元指数触及日高100.53，远高于上周所及低点98.85。 “我认为可以说美元有一点趋软，主要是因为(纽约联储总裁)杜德利讲话稍微没那么鹰派，但我们又看到略有回升，”荷兰合作银行策略师Christian Lawrence表示。 “但真正焦点将是接下来的一周，将有大批数据出炉...这些当然绝对是评估美联储6月是否再次升息的关键。” 投资者将密切关注本周公布的非农就业报告。接受路透调查的分析师预计，美国3月新增就业岗位18万个。 周五出炉的一系列美国经济数据表现好坏不一，强化了美联储有关经济正在稳步增长但速度不快的看法。美国2月消费者支出增幅微小