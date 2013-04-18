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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 17:11 BJT

更新版 1-中国货币市场：税款上缴推涨隔夜回购利率，七天品种因绝对值高供给相对充裕

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月18日 - 中国银行间资金市场周四资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅约20个基点(bp)。

交易员并称，隔夜的相对低位吸引资金需求，而对出资方来说，七天期品种则因利率绝对水平较高而受青睐，供给略为充裕。

华北一银行交易员表示，今日资金面稍紧，“主要还是缴税的原因，但也没有紧张到那种(借不到钱的)程度。”

他并指出，从早盘资金供给来看，机构融出七天品种意愿较强，而借钱方则乐于借“更便宜”的隔夜，这或导致了两个期限品种走势不一。

根据央行数据统计，每年的4-5月是商业银行缴存财政存款的密集期，此前两年4月缴存财政存款的规模均逾4,000亿元人民币。

华北另一银行交易员认为，在财政存款缴存因素未消前，银行间市场资金“小紧”局面料将持续。不过该因素属预期内，流动性吃紧态势应在可接受范围。

交易员还表示，央行公开市场操作方面，力度基本符合预期，影响较为中性。

中国人民银行今日将进行430亿元人民币的正回购操作，期限28天。路透据此测算，央行本周将净回笼140亿元，力度较上周继续略有下降。

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,142.18亿元，较上日的8,481.32亿元续减；其中隔夜品种成交6,620.85亿元，上日为7,537.73亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.2182 2.0144 +20.38 6,620.85

七天 2.9036 2.9981 -9.45 1,109.00

14天 3.4189 3.1210 +29.79 166.93 上交所债券回购

其中:一天 6.1100 2.4700 +364.00 1,557.48

七天 3.1400 2.5150 +62.50 118.62

14天 2.8500 2.8500 0.00 11.11 回购定盘利率

其中:隔夜 2.2407 2.0500 +19.07 --

七天 2.8800 3.0100 -13.00 --

14天 3.5000 3.0900 +41.00 -- shibor

其中:隔夜 2.2080 2.0138 +19.42 --

七天 2.8950 3.0130 -11.80 --

三个月 3.8803 3.8803 0.00 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/吴芳; 审校 曾祥进)

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