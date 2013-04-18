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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:46 BJT

中国债市：利率互换短端持稳而中长端略降，受海外避险情绪升温影响

路透上海4月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四中长端略降。市场人士表示，隔夜海外市场避险情绪升温，提振美债买盘，国内IRS市场早盘亦出现一波下行，但因国内资金面较前期略紧，且现券亦现抛压，随后IRS短端企稳，但中长期仍偏弱。

“隔夜美债收益率下来了，大家又有risk off的倾向，(IRS)早上出现了一波下探。”上海一商业银行交易员称。

美国公债价格周三上涨，因股市大跌带动投资人涌入避险公债。 周四在亚洲市场美国公债亦上扬，指标债收益率来到接近四个月低点，企业获利疑虑冲击美国股市，而该市场此前已因大宗商品价格大跌而受挫。

不过上述交易员指出，随后因国内资金因素，且跟随现券市场收益率的上涨，IRS短端有所回升，但五年及以上买盘并不强，主要还是因为对经济的预期相对比较悲观。

中国银行间资金市场周四资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅近20个基点(bp)。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1500/3.2450 3.1830/3.2620 3.3370/3.4180 3.4710/3.5560 3.5050/3.7475 周三 3.1500/3.2475 3.1930/3.2740 3.3410/3.4260 3.4860/3.5750 3.5150/3.7675 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0000/-0.0025 -0.0100/-0.0120 -0.0040/-0.0080 -0.0150/-0.0190 -0.0100/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

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