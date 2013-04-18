中国债市：利率互换短端持稳而中长端略降，受海外避险情绪升温影响

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透上海4月18日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四中长端略降。市场人士表示，隔夜海外市场避险情绪升温，提振美债买盘，国内IRS市场早盘亦出现一波下行，但因国内资金面较前期略紧，且现券亦现抛压，随后IRS短端企稳，但中长期仍偏弱。
“隔夜美债收益率下来了，大家又有risk off的倾向，(IRS)早上出现了一波下探。”上海一商业银行交易员称。
美国公债价格周三上涨，因股市大跌带动投资人涌入避险公债。 周四在亚洲市场美国公债亦上扬，指标债收益率来到接近四个月低点，企业获利疑虑冲击美国股市，而该市场此前已因大宗商品价格大跌而受挫。
不过上述交易员指出，随后因国内资金因素，且跟随现券市场收益率的上涨，IRS短端有所回升，但五年及以上买盘并不强，主要还是因为对经济的预期相对比较悲观。
中国银行间资金市场周四资金稍有趋紧，因商业银行开始缴存企业税款，致资金被抽离银行体系。其中成交较多的隔夜质押式回购加权利率涨幅近20个基点(bp)。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ----------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1500/3.2450 3.1830/3.2620 3.3370/3.4180 3.4710/3.5560 3.5050/3.7475 周三 3.1500/3.2475 3.1930/3.2740 3.3410/3.4260 3.4860/3.5750 3.5150/3.7675 ----------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0000/-0.0025 -0.0100/-0.0120 -0.0040/-0.0080 -0.0150/-0.0190 -0.0100/-0.0200
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个