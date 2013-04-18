台湾金融：行政院政务委员建议陆资投资台股总额上限可再提高

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，中国市场因假日休市
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
路透台北4月18日 - 台湾行政院周四举行院会，财经政务委员薛琦于会中建议放宽目前陆资投资台湾股市总额上限10亿美元的限制。
行政院发出的新闻稿引用薛琦指出，此前两岸在4月初举行新一轮〞两岸银行监理合作平台〞会议 ，开放陆资银行以代客理财方式投资台湾金融市场，较此前仅限QDII(境内合格机构投资者)放宽，但仍受投资总额10亿美元的限制，似可再提高。
此外，薛琦也提到目前台湾股市成交量低迷，3月份日平均交易量为765亿台币，台湾证交所营业利益仅6,000万台币。而去年及前年3月日平均交易量分别为998亿及1,140亿，证交所营业利益分别为1.01亿及1.52亿。
薛琦表示，当日平均交易量小于700亿台币时，证交所营业利益恐将出现亏损，多家券商亦恐有类似情形，应予重视。
台湾股市 今日微跌0.23%报7,791.35点，成交量 维持在低档的733.93亿台币。
台湾行政院财经政委负责部会财经法案的协调与沟通，并给予行政院长财经政策建议。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个