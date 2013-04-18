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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 16:48 BJT

台湾金融：行政院政务委员建议陆资投资台股总额上限可再提高

路透台北4月18日 - 台湾行政院周四举行院会，财经政务委员薛琦于会中建议放宽目前陆资投资台湾股市总额上限10亿美元的限制。

行政院发出的新闻稿引用薛琦指出，此前两岸在4月初举行新一轮〞两岸银行监理合作平台〞会议 ，开放陆资银行以代客理财方式投资台湾金融市场，较此前仅限QDII(境内合格机构投资者)放宽，但仍受投资总额10亿美元的限制，似可再提高。

此外，薛琦也提到目前台湾股市成交量低迷，3月份日平均交易量为765亿台币，台湾证交所营业利益仅6,000万台币。而去年及前年3月日平均交易量分别为998亿及1,140亿，证交所营业利益分别为1.01亿及1.52亿。

薛琦表示，当日平均交易量小于700亿台币时，证交所营业利益恐将出现亏损，多家券商亦恐有类似情形，应予重视。

台湾股市 今日微跌0.23%报7,791.35点，成交量 维持在低档的733.93亿台币。

台湾行政院财经政委负责部会财经法案的协调与沟通，并给予行政院长财经政策建议。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)

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